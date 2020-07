GAUTHIER, Jacqueline



À L'Épiphanie, le 23 juillet 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décécée Mme Jacqueline Gauthier, épouse de feu M. André Lépine.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Louise Robillard Lépine, ses neveux Serge et Mario, sa nièce Manon ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 31 juillet à 10h en l'église de L'Épiphanie. L'inhumation suivra au cimetière de L'Épiphanie.5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIE