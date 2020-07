LEFRANÇOIS, André



Le 26 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. André Lefrançois de Montréal. Il était l'époux de feu Lise Ratelle.Il laisse dans le deuil son fils Louis (Maryse), sa fille Annie (Jacques), sa petite-fille Arianne, ses frères et soeurs: Marcel (feu Rita), Fleurette (feu André), Thérèse (Paul), Raynald (Marielle); autres parents et amis.Veuillez noter qu'au centre funéraire, les visites se font dans le respect des règles de la distanciation sociale dû à la COVID-19 et que le port du masque est obligatoire.La famille accueillera parents et amis le samedi 1er août dès 13h au1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée ce même jour à 15h à la chapelle du centre funéraire. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Société canadienne du cancer.