BÉLANGER (née TARDIF)

Liliane



À Repentigny, le lundi 27 juillet 2020 est décédée, à l'âge de 92 ans, Liliane Tardif, épouse de feu Bertrand Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Carole), Claire et Chantal (feu Sylvain), ses petits-enfants: Marie-Mai, Rafaël, Catherine, Rachel et Marie-Laurence, ses arrière-petits-enfants: Léonard et Romane, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 5 août 2020 de 14h à 17h, suivi d'une liturgie de la Parole au même endroit.