GUILBAULT, Michel



À Saint-Hyacinthe, le 21 juillet 2020, est décédé à l'âge de 66 ans, M. Michel Guilbault, époux de Mme Danièle Grenier.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Maxime (Émilie Raymond) et Marie-Claude (Daniel Desmarais), ses petits-enfants: Noah, Lohan, Lorie, Annabelle et Nathan. Également sa soeur Lorraine (feu Jean-Guy Théberge) et Serge, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 2 août 2020 à 9h au Mausolée Lalime, 1325 Girouard Est, Saint-Hyacinthe. Suivra un hommage à 11h, en la chapelle du Mausolée, et la disposition des cendres au Columbarium du même endroit.Compte tenu des directives du Ministère de la santé, un nombre limité de 50 personnes sera accepté dans la chapelle. Toutes les personnes qui se présenteront au Mausolée devront porter obligatoirement le masque.Selon les volontés du défunt et à la demande de la famille, des dons In Memoriam à la Fondation Adapte-Toit peuvent être faits.fondationadaptetoit.org1325 GIROUARD EST, SAINT-HYACINTHE450-774-6417 www.ubaldlalime.com