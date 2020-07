BUSSIÈRE, Robert



Au CISSS des Laurentides, Centre hospitalier de Mont-Laurier, le 23 juillet 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Robert Bussière, demeurant à Mont-Laurier, fils de feu Armand Bussière et de feu Hazel Duncan. Il laisse dans le deuil ses filles: Carolyn et Pascale (Normand Campeau), son petit-fils Alec Bazinet (Léonie Roulier), sa soeur Marilyn (feu David Lopes), ses frères Richard (feu Monique Allain) et Paul (Francine Carrière), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Étant donné l'état de la situation, la cérémonie sera remise à une date ultérieure. La direction a été confiée au680, RUE DE LA MADONEMONT-LAURIERTél. 819-623-3751 www.salonouellette.com