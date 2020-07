Fugère, Docteur Pierre



À Montréal, à l'âge de 85 ans, s'est éteint un Médecin de Coeur et d'Action, Pierre Fugère. Un être entièrement dédié à sa passion de gynécologue et obstétricien durant ses quarante ans de pratique à l'hôpital Saint-Luc, incluant vingt-trois ans comme chef du département.Époux amoureux et attentionné de Suzanne Lafrance, avec laquelle furent partagés d'inoubliables moments ; un père témoignant un amour inconditionnel pour ses enfants ; et un héros à l'écoute pour ses petits-enfants.Le Dr Fugère ne pouvait travailler sans y inclure une bonne dose de sport et c'est le tennis qui était son favori. Compétitif, il jouait plusieurs jours par semaine avec son épouse, et même quelque fois avec ses enfants, en match en famille.Une feuille de route des plus impressionnantes lui décernera, en 1996, le Prix des Médecins de Coeur et d'Action pour sa contribution à la profession, à l'enseignement et à la recherche clinique en obstétrique et gynécologie. Puis, en 1967, il sera nommé Président de la Société d'Obstétrique et de Gynécologie de langue française du Canada et durant les années qui suivront, Président du Comité de l'exercice professionnel à l'Association des Obstétriciens et Gynécologues du Québec, et, pour finir, Président du Comité d'études sur la Ménopause, la Mortalité maternelle et l'Avortement thérapeutique au Collège des Médecins du Québec.Il laisse dans la tristesse son épouse Suzanne Lafrance Fugère ; ses enfants, Mylène (Robert D. Morais), Pierre junior (Stéphanie Girouard) ; ses petits-enfants, Sacha, Mika et Anaïs ; ses frères et soeurs, feu Jean-Paul, Jacques, André et Roger, Jeannine, Yolande et Claire ; son jeune frère, Gérald, sa belle-soeur Doris Ross, son beau-frère Maurice Gagnon, sa filleule Dominique ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents, collègues et amis.Pour cause de pandémie, la famille honorera Pierre lors d'une cérémonie à une date ultérieure. Pour y assister, laissez votre adresse courriel au : kristinfugere@gmail.com.Nous tenons à remercier du plus profond du coeur, l'équipe soignante du 14ième Nord ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CHUM et en particulier, pour leur humanisme, la docteure Thibault, Michelle Peterkin, préposée aux bénéficiaires et Marie-Ève Roy, travailleuse sociale.Les gestes de condoléances peuvent se traduire par un don au CHUM (https://fondationduchum.com), le lieu où Pierre a débuté sa pratique (Hôpital St-Luc) et a pu profiter des soins de fin de vie parmi les meilleurs.