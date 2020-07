DAUPHIN, Normand



Le 25 juillet dernier, à l'âge de 73 ans, est décédé Normand fils de feu Arthur Dauphin et de feu Simone Ouellette.Il laisse dans le deuil Louise Bernier après 52 ans de mariage, sa fille adorée Annie et son conjoint Sylvain Proulx, également son frère Robert (Denise), sa soeur Suzanne (Denis), Denis Renzo (feu Diane Dauphin) et sa deuxième maman Louise Poulin Dauphin, Pierre Bernier (Francine), neveux, nièces et amis.Denturologiste de profession qui a oeuvré plusieurs décennies à Verdun. On retiendra de lui sa générosité de coeur, l'oubli de soi, son intégrité et sa droiture.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 août 2020, de 13 h à 15 h à la :S'ensuivra un hommage à sa vie qui sera célébré au salon le même jour à 15 h.