BEAUSÉJOUR, Gaston



Né le 24 janvier 1938, M. Gaston Beauséjour, époux de feu Lise St-Jean, est décédé le 20 juillet 2020.Il laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Michel), ses petits-enfants Francis (Laura-Anne) et Kim (Alexandre), ses nombreux frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Il sera exposé le samedi 1er août de midi à 16h au:NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES