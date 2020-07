BÉRARD, Monique



À Longueuil, le 10 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Monique Bérard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie, Éric et feu Stéphane, ses petits-enfants Carl et Xavier, ses soeurs Colette et feu Marie-Paule, ses frères Serge et feu Jean-Guy, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 août 2020 de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement du Manoir Trinité pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher serait apprécié en la mémoire de Monique Bérard.