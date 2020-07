GIRARD, Guy



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 24 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Guy Girard, époux de feu Denyse Gauthier. Né à Jonquière le 9 mai 1947, il était le fils de feu monsieur Henri Girard et feu dame Cécile Bilodeau. Il demeurait à Québec.Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres à :2450, AV. ST-CLÉMENT, QUÉBEC, G1E 1E8(arr. Beauport - autoroute de la Capitale,sortie Bourg-Royal no 318)le vendredi 31 juillet 2020 de 18 h à 20 h. Nous vous demandons de respecter les mesures de distanciation par respect et pour la santé de tout le monde. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Seigneurie.Monsieur Girard laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Martine Villeneuve), Guylaine, Christine (Frédéric Pedneault); ses petits-enfants : Alexandra, Vincent, Gennyfer, Pierre-Olivier, Samuel; ses frères, soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs : Diane (Marcel Laforte), Lise, Nicole Leclerc (feu Jacquelin), Lise St-Gelais (feu René), (feu Russel), (feu Gilles) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise, tout particulièrement la Dre Sophie Breton et la Dre Geneviève Gagnon, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.Les funérailles sont sous la direction de :2450, St-Clément, Québec arr. BeauportQuébec G1E 1E8Pour renseignements ou message de sympathie personnalisé :Télécopieur : 418-663-2328Site Web : www.cooperative-funeraire.comCourriel: info@cooperative-funeraire.com