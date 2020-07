TREMBLAY, Pierre



À Montréal, le mercredi 22 juillet 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Pierre Tremblay, fils de feu René Tremblay et de feu Estelle Dumais, conjoint de feu Yolande Coallier.Il laisse dans le deuil sa soeur Christiane (Michel), sa nièce Évelyne et sa petite-nièce Estelle, ainsi que son beau-fils Patrick (Nadine et Sabrina), sa belle-fille Nathalie (Pierre), sa belle-soeur Carole (Mark), ses beaux-frères Michel (Sylvie) et Jean-Yves (Renée), et plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le jeudi 30 juillet de 13h à 15h, suivi d'une cérémonie à 15h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, situé au 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Dans le contexte actuel, les places sont limitées à 50 personnes et le port du masque obligatoire.Il sera possible d'assister à la cérémonie en mode virtuel et de visualiser le diaporama-souvenir en effectuant la demande à la famille.À la mémoire de Pierre, les personnes le désirant sont priées de ne pas envoyer de fleurs mais de faire un don à la Fondation canadienne des maladies du foie (www.liver.ca).