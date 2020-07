FORTIN BARRÉ, Denise



À l'hôpital du Haut-Richelieu, le 22 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Denise Barré Fortin.Elle laisse dans le deuil son mari Raymond Fortin, ses enfants: Manon (Gérard Aubut), Daniel (Sylvie Davignon) et Robert (Johanne Ostiguy), ses petits-enfants: Caroline, Stéphanie, Véronique, Maxime et Pierre-Yves, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Liliana, Stella et Henry.La famille de Mme Barré recevra les condoléances le samedi 1er août 2020 de 13h à 16h, auUn hommage suivra, en privé, à 16h.