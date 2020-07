LESSARD, Ronald



Le 26 juillet 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Ronald Lessard, demeurant à Chertsey.Dans un deuil profond, il laisse son épouse Mme Louise Boisvert, Marie-Ève et Philippe, ses trois petites-filles adorées Jasmine, Mai et Naomie, ses frères et ses soeurs Suzanne, Jean-Pierre (Jakie), Claude (Suzanne) et Claire (Réjean), ainsi que la grande famille Boisvert.Les visites auront lieu au salon de la563 RUE DE L'ÉGLISECHERTSEYle samedi 1er août 2020 de 14h à 17h.Le port du masque est obligatoire au salon.Au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (formulaires disponibles au salon).RÉSIDENCE FUNÉRAIRE LABRÈCHERAWDONwww.residencefunerairelabreche.com