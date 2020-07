GAUDIO, Antonio



De Repentigny, le 27 juillet 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Antonio Gaudio, époux de feu Pierina Mondello.Il laisse dans le deuil ses fils Maxime (Annie) et Alexandre (Sabrina); ses petits-enfants Élia, Lena, Alissa et Lorenzo; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon:le samedi 1er août 2020 dès 11h, les funérailles seront célébrées à 14h30 à l'église De La Purification sise au 445, rue Notre-Dame à Repentigny, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.