WHITE, André



À Saint-Hubert, le 17 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. André White, époux de feu Mme Lucille Desputeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Annie) et Sylvain (Denise), ses petits-enfants Samuel (Katrina), Marie-Pier, Andréanne et Justin, sa soeur Pierrette Piquette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 août 2020 de 15h à 17h à la:suivi de la liturgie de la Parole à 17h à la salle de cérémonie de la résidence funéraire.Remerciements spéciaux aux préposées du 3e étage du CHSLD Henriette-Céré ainsi qu'à Louise, l'infirmière responsable qui a été notre ange rassurant.