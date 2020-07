ASSELIN, Suzanne



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Suzanne Asselin, fille de feu Dorius Asselin et de feu Berthe Thériault, survenu à Montréal le jeudi 23 juillet 2020.Elle laisse dans le deuil, son frère Roger (Pierrette Martineau), ses soeurs Jeannine épouse de feu Roland Gravel (Gilles Binette), Louise (feu Jean Hurand), Denyse (André Sarrazin) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents, amis(es) et résidents(es) de Cité Rive.En raison des circonstances actuelles, des rituels funéraires privés se tiendront le mardi 4 août 2020 au complexe funéraire:Un service religieux privé sera célébré le jour même à la chapelle du complexe à 14h, suivi de l'inhumation au Repos St-François D'Assise. Une diffusion Web de la cérémonie sera disponible. Le lien sera publié sur le site de Magnus Poirier quelques jours avant la cérémonie.Au lieu des fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont en sa mémoire seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles sur place ou électroniquement au www.fondationhmr.ca