Gérin-Lajoie, Jean

Le 21 juillet 2020, dans sa résidence d'Outremont, est décédé paisiblement monsieur Jean Gérin-Lajoie, à l'âge de 92 ans.D'abord représentant du Syndicat des Métallos de 1952 à 1965, il est ensuite élu directeur québécois de 1965 à 1981. En tant que vice-président de la Fédération des travailleurs du Québec de 1959 à 1981, sa participation soutenue pendant plus de vingt ans aux discussions sur les lois québécoises du travail lui a valu d'être décoré de l'Ordre national du Québec, pour avoir marqué de façon importante l'orientation syndicale au Québec. Par la suite, il enseigne les Relations industrielles à HEC Montréal pendant bon nombre d'années.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline, ses filles Michèle, José (Carl) et Isabelle, ses belles-filles Isabelle (Luc) et Julie (Sylvain) ainsi que de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, autres parents, collègues et amis.La famille tient à remercier chaleureusement les infirmiers et infirmières du CLSC Parc Extension et les préposés(es) de l'agence Au Soin d'une Vie, pour leurs soins attentionnés.Les membres de la famille recevront les condoléancesle samedi 8 août 2020 au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉAL, H3V 1E7Veuillez consulter l'avis de décès sur le site Internet du centre funéraire au https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/montreal-qc/jean-gerin-lajoie-9276194 afin de planifier votre visite dans le respect des restrictions d'un maximum de 50 personnes, en raison de la COVID-19.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (fondationicm.org) seraient appréciés.