LABELLE, Guy



De Labelle, le mercredi 22 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Guy Labelle, époux de feu Mme Marie Fugère.Il laisse dans le deuil ses fils Denis (Martine), Robert (Micheline), ses petits-enfants Mélanie (Éric), Dominic, Julie (Nes) et Sophie (Simon), sa soeur Pierrette (Yvan), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.Sa présence demeurera dans nos souvenirs et notre mémoire.