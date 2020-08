TRAHAN, Albert



À Lachine, le 21 juillet 2020, est décédé Albert Trahan, époux de feu Bernadette Hébert.Il laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Michel, Denis (Johanne), Robert (Chantal) et Johanne (Michel), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le samedi 8 août 2020 de 13h à 16h suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence.