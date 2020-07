Aventure néoclassique pour un membre de Half Moon Run

Un premier membre du groupe montréalais Half Moon Run tente l’aventure solo en joignant les rangs des pianistes de la vague néoclassique québécoise.

Le batteur Dylan Phillips a annoncé, mercredi matin, la sortie d’un mini-album de cinq chansons, intitulé Undercurrents, qui paraitra le 21 août.

Le titre réfère à une chanson instrumentale du dernier album de Half Moon Run, qui était co-signée par Phillips et qui sera reprise cette fois dans une version plus longue et étoffée.

Le premier extrait, Candle Eyes, révèle que le musicien originaire de la Colombie-Britannique renoue avec ses premières amours, lui qui étudiait la musique classique au Conservatoire lorsqu’il est arrivé à Montréal, il y a une dizaine d’années.

Il suit ainsi les traces d’Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais, les deux vedettes du mouvement néoclassique au Québec.

«Ce EP est une collection de pièces que j’ai écrites dans mon salon au cours des dernières années», explique Phillips, dans un communiqué de presse distribué aux médias.

«Jouer du piano a toujours été ma principale source de thérapie et de vérité. À bien des égards, ces morceaux sont une sorte de méditation sur des pensées et des sentiments que je n’aurais pas pu exprimer autrement. [...] Je n’ai jamais eu l’intention de les mettre au monde, mais grâce au soutien et aux encouragements de mes amis proches et de ma famille, j’ai décidé de franchir le pas et d’amener cette musique au-delà de la sécurité de ma propre maison.»

Il y a deux semaines, Half Moon Run avait déjà proposé de la nouvelle musique sur Seasons of Change, une collection de six chansons qui a fait suite à la sortie de l’album A Blemish in the Great Light, l’automne dernier.