CHOUINARD, Roger



À Montréal, le 8 mai 2020, est décédé de la COVID-19 M. Roger Chouinard, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans la peine et tristesse son épouse Alice Lemieux, ses soeurs Carmelle (feu Jean Georges), Gilberte (Jean Paul), Pierrette (Gilles), Claudette et Huguette (Jean), ses frères Maurice et Gilles (Rose Hélène), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Providence-St-Joseph pour leur soutien et les bons soins prodigués, ainsi que ceux et celles qui l'ont accompagné dans les soins de fin de vie.Une cérémonie aura lieu le 8 août 2020 à l'église Bonaventure (5205 rue Saint-Zotique Est, Montréal, QC, H1T 1N6, vers 14h.