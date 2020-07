Bianca Andreescu absente à l’Omnium Western & Southern

La Canadienne Bianca Andreescu ne disputera pas l’Omnium Western & Southern, qui doit se dérouler à compter du 20 août.

Seulement deux des six meilleures raquettes mondiales sont d’ailleurs inscrites, soit la Tchèque Karolina Pliskova et l’Américaine Sofia Kenin, selon la liste présentée mercredi matin. Aucune Canadienne n’est présente dans le tableau actuellement. En plus d’Andreescu, sixième au monde, Ashleigh Barty, Simona Halep et Elina Svitolina sont absentes, tout comme la Japonaise Naomi Osaka (10e).

Rappelons que le tournoi qui a lieu normalement à Cincinnati a été déplacé à New York, où devraient également se dérouler les Internationaux des Etats-Unis, du 31 août au 13 septembre. Aux dernières nouvelles, Andreescu, championne en titre, comptait bien participer à l’US Open.

Auger-Aliassime parmi les inscrits

Chez les hommes, les Canadiens Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic cochent présents dans la mise à jour des inscrits en vue du tournoi Western & Southern.

Le Serbe Novak Djokovic, l’Espagnol Rafael Nadal, l’Autrichien Dominic Thiem et le Russe Daniil Medvedev seront les principales têtes de série. Le Suisse Roger Federer, quatrième au classement de l’ATP, n’y sera toutefois pas.