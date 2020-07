CADIEUX (LAVARIÈRE), Estelle



À St-Jean-sur-Richelieu, le 21 juillet 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Estelle Cadieux (Lavarière), épouse en premières noces de feu Ubald Cadieux et en secondes noces de feu Albert Dulude.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (feu Pierre Goyette), Gilles (Monique Gingras), Lucie (Gilles Florent), Denis (Hélène Latendresse), André (Lin Li), Jocelyn (Kate Bourique), Nicole (Jean-Pierre Scott), Claudette (Gaétan Longtin), feu Danielle, Mireille (Denis Brière), Christiane, feu Michel, Jacques, Lyne, Stéphane, Guylaine et Nathalie (François Leblanc), ses petits-enfants Barbara, Annie, Maryse, Marie-Claude, Anouk, Dany, Martin, Sonia, Jonathan, Sophie, Mélissa, Steve, Tanya, Eric, Sandra, Jean-David, Pierre-André, Pierre-Luc, Marc-André, Geneviève, Alexandre, Karine, Marie-Ève, Sarah, Alex-Sandra, Joey et Katherine, ses 38 arrière-petits-enfants, ses soeurs Maria et Diana Lavarière ainsi que ses neveux et nièces.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle dimanche 2 août 2020 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h.Compte tenu des événements, les funérailles auront lieu en toute intimité le lundi 3 août 2020 en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 6P6.La famille remercie le CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu sur la rue Labrèche pour tous les bons soins prodigués.vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur www.lesieuretfrere.com