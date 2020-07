DUMAS, Jean-Guy



À Mercier, le 13 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Guy Dumas, époux de Mme Louisette Carrier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Daniel), son fils Michel (Manon), sa petite-fille Roxanne (Danick), ses frères, sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces autres parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en toute intimité à une date ultérieure.MICHEL THÉRIAULT INC.www.rfmtheriault.ca 450-699-1717