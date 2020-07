COVID-19: corrélation entre les fausses informations des médias sociaux et le non-respect des règles sanitaires

Les Canadiens qui se renseignent davantage sur les médias sociaux sont plus exposés à de fausses informations concernant la COVID-19 et sont donc plus susceptibles de ne pas respecter les règles sanitaires, selon une récente étude de l’Université McGill.

En examinant la plateforme Twitter, les chercheurs ont d’abord établi qu’il y circule bien davantage de faux renseignements sur la pandémie que dans les médias traditionnels. De plus, les médias traditionnels relaient davantage les recommandations sanitaires pour éviter la propagation du virus, comme se laver les mains ou pratiquer la distance sociale.

Il existe donc une «grande différence entre la qualité de l’information sur la COVID-19 partagée sur Twitter et dans les médias traditionnels», ont écrit les scientifiques dans leur texte publié en juin dans la revue scientifique Misinformation.

Par conséquent, ceux qui se renseignent davantage sur Twitter sont plus à risque d’adhérer à des informations erronées à propos de la COVID-19. «Il y a une forte association entre l’exposition aux médias sociaux et des perceptions fausses par rapport à la COVID-19», ont noté les chercheurs de McGill dans leur article.

Aussi les personnes qui sont davantage en contact avec des informations fausses seraient-elles moins portées à suivre les recommandations sanitaires, par exemple en ce qui concerne la distanciation physique.

«De plus en plus, on constate que les fausses informations qui circulent dans les médias sociaux présentent un risque pour la santé publique», a affirmé Taylor Owen, coauteur de l’étude et professeur agrégé à l’École de politiques publiques Max Bell de l’Université McGill, par communiqué, mercredi. «Il est donc d’autant plus important, pour les décisionnaires et les plateformes de médias sociaux, d’aplatir la courbe des fausses informations.»

Les données pour cette étude ont été recueillies du 26 mars au 6 avril derniers, en anglais.