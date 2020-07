Cuisiniers au talent «sauvage» recherchés

Oubliez les concours de cuisine guindés: une nouvelle compétition culinaire à saveur «sauvage» verra prochainement le jour à la télévision.

Québecor Contenu est actuellement à la recherche de participants pour une émission vouée à la gastronomie et à la survie en nature, produite en collaboration avec Toast Studio, et dont le titre demeure à venir.

Les dates de tournage ne sont pas encore connues, le diffuseur non plus, mais on annonce déjà que les candidats à ce nouveau projet vivront «une aventure folle et intense», où se succéderont les imprévus.

Déposés par hélicoptère dans un camp, «le plus fumant du Québec», au cœur de la forêt québécoise, où ils seront isolés du reste du monde, nos valeureux cuistots traverseront deux semaines trépidantes et devront rivaliser d’audace, de créativité et d’instinct pour épater un jury de chefs «qui en a vu d’autres», difficile à impressionner. Leur débrouillardise et leur talent pourront leur valoir un grand prix de 10 000$.

La nature où ils exerceront leur savoir-faire sera magnifique, mais les défis qui les attendent, et qui mettront en valeur les produits d’ici, seront colossaux.

La production cherche ainsi des concurrents dotés de compétences culinaires ou d’une expérience valable en restauration, et désireux de vivre un tel périple, hors du commun. Les aspirants, inventifs, ingénieux et inspirants, devront être prêts à surmonter des défis et à repousser leurs limites.

On a jusqu’au 14 août pour s’inscrire au www.gotoast.ca/recrutement/. Toutes les informations pertinentes sont répertoriées à cette adresse.