Cyclisme : cinq Québécois dans l’équipe olympique

(Sportcom) – Après quelques mois à devoir garder le secret, voilà que les cyclistes canadiens peuvent briser le silence quant à leur qualification olympique en vue des Jeux de Tokyo.

Parmi ce groupe de 17 athlètes dévoilé par Cyclisme Canada et le Comité olympique canadien mercredi, cinq Québécois ont obtenu leur laissez-passer en vue des prochains Jeux olympiques, qui ont été reportés à l’été 2021 en raison de la pandémie. Ce sont les premiers athlètes de la délégation canadienne à être officiellement nommés.

En cyclisme sur route, Hugo Houle coursera aux côtés de l’Ontarien Michael Woods, tandis que le troisième représentant de l’unifolié sera déterminé en 2021 pour compléter la formation. Antoine Duchesne, James Piccoli et Guillaume Boivin profiteront donc d’une année supplémentaire afin de démontrer leur savoir-faire et espérer se tailler un poste au sein de l’équipe canadienne.

«C’est certain qu’on va avoir une bonne équipe et j’ai totalement confiance en tous les coureurs. Michael Woods a montré depuis Rio qu’il progresse année après année. Qu’il ait une année de plus, je pense que c’est encore mieux pour lui. Je m’attends à ce qu’il soit très compétitif et capable de monter sur le podium des Jeux olympiques. On peut y croire», a déclaré Houle.

Du côté féminin, Karol-Ann Canuel, de Gatineau, en sera également à une deuxième présence olympique après avoir participé aux Jeux de Rio, où elle avait terminé 25e à la course sur route et 13e à la course contre-la-montre.

«Représenter son pays à ces Jeux, c’est vraiment une fierté. C’est mon objectif, a-t-elle dit. C’est un peu décevant que ça n’arrive pas cette année. J’espère que ce sera vraiment remis à l’année prochaine. C’est quelque chose que je veux vraiment revivre dans ma vie.»

Leah Kirchmann est la deuxième Canadienne qui prendra part aux Jeux olympiques de Tokyo.

Trois Québécois en cyclisme sur piste

Le fleurdelisé sera bien représenté au vélodrome d’Izu avec trois pistards parmi l’équipe nationale. Chez les femmes, Lauriane Genest vivra son baptême olympique.

Genest sera accompagnée de la Gatinoise Ariane Bonhomme, qui sera de la poursuite par équipe. Tout comme Lauriane Genest, Bonhomme en sera à sa première expérience olympique. Aux derniers mondiaux, elle a signé le meilleur résultat de sa carrière en poursuite individuelle, terminant au huitième rang.

Finalement, Hugo Barrette sera des épreuves masculines. Le Madelinot d’origine revient de loin. Après s’être fracturé une omoplate en septembre, il avait su se relever rapidement pour aller chercher des points en Coupe du monde. Néanmoins, il n’avait pas été en mesure de s’élancer aux Championnats du monde de cyclisme sur piste présentés en Allemagne l’hiver dernier.

«Ç’a vraiment été tout un "rush" d’aller chercher ça, a-t-il dit en rappelant que la lutte a été très serrée. Ça me fait sentir chanceux d’avoir presque un an de plus pour me remettre sur pied. Déjà en ce moment, je vais plus vite que jamais et j’ai cette motivation d’avoir une deuxième chance.»

Les Jeux olympiques de Tokyo sont prévus du 23 juillet au 8 août 2021.

Voici les équipes nationales de cyclisme sur route et de cyclisme sur piste qui s’envoleront pour la capitale japonaise.

Photo d'archives Agence QMI

Cyclisme sur route

- Hugo Houle, course sur route et course contre-la-montre

- Michael Woods, course sur route

- Karol-Ann Canuel, course sur route et course contre-la-montre

- Leah Kirchmann, course sur route et course contre-la-montre

Cyclisme sur piste

- Ariane Bonhomme, poursuite par équipe

- Allison Beveridge, poursuite par équipe, Omnium

- Jasmin Duehring, poursuite par équipe

- Annie Foreman-Mackey, poursuite par équipe

- Georgia Simmerling, poursuite par équipe

- Vincent De Haitre, poursuite par équipe

- Michael Foley, poursuite par équipe, Madison

- Derek Gee, poursuite par équipe, Madison

- Jay Lamoureux, poursuite par équipe

- Hugo Barrette, sprint, Keirin

- Nick Wammes, sprint, Keirin

- Lauriane Genest, sprint, Keirin

- Kelsey Mitchell, sprint, Keirin