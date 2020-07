HUG, Eugene



À l'Hôpital Général Juif de Montréal, le lundi 13 juillet, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Eugene Hug, demeurant à Montréal.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jo-Anne (Claude Lachance), Brenda (Michael Pronko), Daniel (Manon Lemonde), Carolyn (Pierre-Paul Pharand), ses petits-enfants : Erik (Caroline) et Melanie (Hugo) Lachance, Lee-Michael (Jess), Alex et Dimitri Pronko, Katherine et Myriam Hug, Martin (Judith), Marc-André et Marie-Claire Pharand ainsi que ses arrière-petits-enfants : Victor, Gabriel et Éli Lachance et River Pronko. Il laisse également dans le deuil plusieurs parents et bons amis.La famille tient à remercier tout le personnel affecté aux soins prodigués à leur père et plus particulièrement ceux des soins palliatifs de l'Hôpital Général Juif de Montréal.Vous pouvez signaler votre témoignage en faisant des dons, en son nom, à l'hôpital Général Juif.Les cendres seront inhumées intimement au cimetière de Ste-Madeleine à une date ultérieure.STE-MADELEINE, QC, J0H 1S0450 795-3395www.residencefunerairejodoin.ca