Des employés dénoncent des conditions dangereuses dans une résidence pour aînés

Des employés de la résidence privée pour aînés Chartwell Bois-de-Boulogne, à Montréal, dénoncent vivement les conditions de vie déplorables dans lesquelles les résidents se trouvent, en raison, notamment, du manque criant de personnel.

Soins de base déficients, entretien ménager négligé, des résidents obligés de dormir avec une couche souillée, un manque de personnel devenu dangereux; telles sont les allégations soutenues par des employés de la résidence Chartwell qui ont accepté de parler sous le couvert de l’anonymat par peur de représailles à leur endroit.

Ces employés rencontrés par TVA Nouvelles ne réclament rien de moins que la tenue d’une enquête indépendante à la lumière de cette situation inquiétante.

Ces derniers affirment même que la direction de l’établissement tente de cacher des cas de contamination à la COVID-19.

Lors d’une entrevue accordée à TVA Nouvelles, l’une des employées implore le gouvernement de venir visiter la résidence pour «qu’ils puissent constater par eux-mêmes l’état d’urgence».

ALLÉGATIONS TROUBLANTES | Des employé(es) de la résidence Chartwell Bois-de-Boulogne, à Montréal, demandent la tenue d’une enquête indépendante. Ils allèguent qu’il y a manque criant de personnel et soins déficients. « C’est dangereux », disent-ils. Détails au @tvanouvelles. pic.twitter.com/qgKyOdyqfc — Andy St-André (@andystandreTVA) July 29, 2020

«C’est dangereux. J’ai ma mère, j’ai ma grand-mère, j’ai des tantes. Je n’aurais jamais souhaité qu’elles vivent dans des conditions pareilles», se désole une autre employée.

Le syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, déplore que les résidents de la résidence Chartwell Bois-de-Boulogne «fassent les frais du manque de personnel».

«Il est irresponsable qu’un employeur ne puisse pas assurer un service qui maintient la dignité de ses résidents. [...] Les employeurs, sinon les pouvoirs publics, doivent s’assurer d’un fort rehaussement des conditions de travail et de salaire de ces femmes souvent immigrantes. Autrement, elles vont travailler ailleurs et la pénurie de main-d’œuvre s’aggravera», peut-on lire dans une déclaration du syndicat.

Le salaire à l’entretien ménager de la résidence Chartwell Bois-de-Boulogne se situe à 13,10$ l’heure, alors qu’une personne préposée aux bénéficiaires est embauchée avec un salaire de 14,24$, ajoute le syndicat.

Du côté de la résidence en question, on assure que la direction compte sur le personnel nécessaire pour offrir «à ses résidents les services et les soins répondant à leurs besoins, y compris le nombre suffisant de préposés aux résidents pour assurer les quarts de jour et de nuit».

«Des avis disciplinaires ont été donnés uniquement si les conditions de travail n'ont pas été respectées, par exemple en ce qui concerne l'assiduité au travail lorsqu'une absence n’a pas été signifiée suffisamment d’avance ou justifiée», peut-on lire dans la déclaration de la résidence.

La direction dit être en négociations avec les représentants syndicaux concernant le renouvellement de la convention collective des employés pour en «arriver à une entente mutuellement satisfaisante».

Chartwell est le plus important propriétaire et gestionnaire de résidences pour personnes âgées au Canada et possède à ce jour 181 établissements.

-Avec les informations d'Andy St-André