Des retrouvailles qui ne se sont pas très bien passées

Les Dodgers de Los Angeles visitaient mardi les Astros de Houston pour la première fois depuis l’éclatement au grand jour du scandale de vols de signaux de l’équipe texane. Or, tout cela semble encore bien présent dans la mémoire de certains joueurs.

Dans un gain de 5 à 2 de la formation californienne sur le terrain de ses rivaux au Minute Maid Park, les esprits se sont échauffés après que le releveur Joe Kelly eut décoché des tirs hauts à l’intérieur à deux frappeurs, soit Alex Bregman et Carlos Correa, en sixième manche.

À la fin de celle-ci, l’artilleur a échangé de gros mots avec Correa, en plus de provoquer ses vis-à-vis avec des grimaces, et les joueurs des deux équipes se sont précipités vers le lieu de la discussion sans toutefois qu’il y ait de coups portés.

Malgré tout, Kelly a mentionné qu’il n’avait pas l’intention d’atteindre ses rivaux avec un tir.

«C’était évidemment une quatrième balle et ce n’était pas mon meilleur lancer. Je lui ai donné un but sur balles et ce n’est jamais bon de permettre à un frappeur de se rendre sur les sentiers quand on détient l’avance dans la rencontre. Je n’ai pas décoché le tir idéal et je n’étais pas à l’aise. Il m’a fallu du temps pour être à point au point de vue mécanique», s’est-il défendu au site MLB.com.

Pour sa part, le gérant de l’équipe visiteuse, Dave Roberts, ne s’est pas dit surpris par le déroulement des événements.

«Je pense que ces gars-là sont allés un peu loin. Le tir envoyé à Correa était une balle à effet qui n’a pas offert le résultat escompté. Mais bon, avant le début de cette série, il y avait des attentes et la situation a dégénéré un peu prématurément. C’est ce qui est survenu, mais je suis heureux que rien de grave ne soit arrivé. Des avertissements ont été émis et on a remporté le match», a-t-il affirmé.

Animosité

Aussi, il y a des raisons de croire que Kelly en veut aux Astros. Avant de se retrouver avec les Dodgers en 2019, le lanceur avait évolué chez les Red Sox de Boston; ces derniers avaient été éliminés par les Astros en série de division de la Ligue américaine de 2017. Quelques semaines plus tard, Houston disposait de Los Angeles en Série mondiale.

Cependant, le scandale ayant mené à des sanctions contre l’organisation des Astros avait laissé un goût amer aux yeux de quelques-uns. Le voltigeur des Dodgers Cody Bellinger ne s’était pas gêné pour dire que le club texan avait volé le titre.

Maintenant, en dépit des explications de Roberts et de Kelly, l’entraîneur-chef des Astros, Dusty Baker, ne semblait pas convaincu de leur honnêteté.

«Quand vous expédiez une rapide vers la tête d’un frappeur avec un compte de trois balles et aucune prise, vous risquez de mettre fin à sa carrière, a déclaré Baker à propos du tir envoyé à Bregman. Quelques autres lancers étaient proches de lui. Et ce qui a enragé tout le monde, c’est quand Kelly a dit à Carlos, après l’avoir retiré sur des prises : bel élan. Que devons-nous faire avec ça? Ce qui me fâche, c’est que l’arbitre nous a avertis. Pourquoi n’a-t-il pas prévenu le lanceur? C’est lui qui envoie les tirs et c’est lui qui a commencé toute cette histoire.»