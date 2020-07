DEMERS, Laurette



À Boucherville, le 18 juillet 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Laurette Demers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Steve, Sylvain, Marie-Ève et Jean-Philippe, ses petits-enfants Michaël, Jean-Christophe, Renaud et Laurent, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, cousines et cousins ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er août 2020 de 10h30 à 12h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 1 août 2020 à 13h à l'église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin, Boucherville.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins paliatifs Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Maison de soins paliatifs Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Laurette Demers.