MARQUIS, Richard



C'est avec le coeur gros et l'âme en peine que nous vous annonçons le décès de monsieur Richard Marquis survenu le 17 juillet, dans sa résidence de Mascouche, à l'âge de 60 ans. Il s'est éteint tout doucement et en toute sérénité après un courageux combat contre la maladie. Il était le fils de feu Généré Marquis et de feu Claire Sanésac.Il fut un mari et un père aimant et dévoué. Tous se souviendront de sa joie de vivre, de son sens de l'humour et d'un travailleur acharné. Sa plus grande fierté était sa famille proche qu'il laisse dans le deuil: son épouse Chantal Martin, ses enfants Isabelle (Éric), Mathieu (Marilyn), Vanessa (Jean-Simon) et Priscilla, ses petits-enfants chéris Xavier, Marisoleil, Alexi, Ethan, Jacob, Roméo, Zaria, Nicolas, Emmanuelle, Nolan, Vincent et Alexe. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Pierre (Chantal), Carole (Pierre), Ginette, Claude (Lyne), sa belle-maman Ginette, son beau-frère Christian et sa belle-soeur Manon (Vicky) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances les jeudi et vendredi, 30 et 31 juillet 2020, de 14h à 17h et de 19h à 21h à la939, RUE ST-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1Les funérailles auront lieu le samedi 1er août à 11h en l'église Saint-Louis-de-France, 825, rue St-Louis, Terrebonne. Le cortège funèbre se rendra ensuite au cimetière de la paroisse St-Henri de Mascouche. Ouverture du salon samedi dès 10h.