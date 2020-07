Élan d’entraide envers 24 ménages à la rue

Des résidents de l’est de Montréal font preuve d’un grand élan de générosité pour aider une vingtaine de ménages qui sont à la rue depuis qu’un incendie a ravagé deux immeubles à logements.

• À lire aussi: Vingt-quatre condos très lourdement endommagés par un incendie à Pointe-aux-Trembles

« On a tout perdu. On se promène d’une maison à l’autre chez des amis, a témoigné mercredi Chanel Dubuc, 30 ans, une mère de deux enfants qui était sans assurances lorsqu’elle a été évacuée de chez elle, samedi. Ça fait vraiment du bien [les dons]. »

Ce jour-là, vers 12 h 30, un brasier s’est répandu à une vitesse fulgurante dans deux immeubles à logements de la rue Eugènie-Tessier, dans l’arrondissement Pointe-aux-Trembles.

Photo Facebook de l'Association des pompiers de Montréal

En quelques heures, 12 appartements ont été réduits en cendres.

Douze autres, des pertes totales, seront aussi démolis.

Heureusement, les flammes n’ont fait aucune victime humaine.

Or, pas moins de 24 ménages se sont retrouvés à la rue. Plusieurs locataires ont des enfants, et certains n’avaient pas d’assurances, selon l’une des deux propriétaires, Cynthia Paossi.

Depuis, des compagnies et des voisins du secteur se sont mobilisés pour aider tous ces sinistrés, en les hébergeant et en leur offrant des vêtements, des biens et des services de transport.

Meubles et vêtements

Des dons de meubles et de vêtements seront d’ailleurs disponibles pour eux samedi à l’entrepôt Dépotium, situé à proximité des décombres.

« J’ai décidé d’organiser cette collecte avec l’appui du cabinet de la mairesse. Il y aura un service de traiteur et toutes les mesures de sécurité pour le virus », a expliqué Jacques Jr Chatelier, propriétaire du dépanneur et crèmerie du Bout-de-l’Île.

« Ce sont nos voisins, donc on a voulu donner un coup de main. Tout le monde s’est entraidé, c’est incroyable », a souligné Josiane Laplante, qui s’est jointe au mouvement d’entraide qui s’est rapidement propagé sur les réseaux sociaux.

La sinistrée Taïza Lecompte, qui doit accoucher d’ici quelques jours, se dit touchée par la générosité des gens.

Photo Jonathan Tremblay

Une boule d’émotion monte à la gorge de la future maman de 26 ans quand elle repense au coin de sa petite qu’elle venait juste de finir de décorer.

« On était prêts. Quand j’y pense, c’est vraiment pas facile », a-t-elle confié, à demi-mot.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée, selon le chef Yvan Fréchette.