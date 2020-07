DESJARDINS, Gérard



Le 27 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gérard Desjardins, fils de feu Rose-Alma Gauthier et de feu Émile Desjardins, époux de Mme Huguette Dostie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Diane (Keith Huntington), Louise (Yves Hardy) et son unique petits-fils Simon; son frère André (Claudette Dagenais); neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.L'ont précédé sa soeur Réjeanne (Armand Voyer) et ses frères Réjean (Gisèle Ménard) et Léo (feu Louise Tétreault).La famille vous accueillera au:le dimanche 2 août 2020 dès 14h, une cérémonie aura lieu au même endroit à 15h30.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer.En raison de la situation qui prévaut au Québec actuellement, le nombre de personnes admises sera limité à 50 personnes. Les règles de distanciation devront être respectées ainsi que le port du masque.