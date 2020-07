Léger recul des revenus de CGI

L’entreprise de services-conseils en technologie de l’information CGI a connu un léger recul de son bilan financier au troisième trimestre 2020, comparativement à la même période en 2019.

Selon les résultats publiés mercredi, les revenus de l’entreprise montréalaise se sont établis à 3,05 milliards $, en baisse de 2,2 % par rapport à l’an passé.

Du côté des bénéfices nets, ils s’établissent à 308,4 millions $, soit une marge nette de 10,1 %. Ce montant exclut les 47,5 millions $ liés aux acquisitions, aux coûts d’intégration et de restructuration.

Quant au flux de trésorerie, ils ont bondi de 209,6 millions $, pour s’établir à 584, 8 millions $, soit 19,2 % des revenus. Depuis douze mois, l’entreprise a généré 1,85 milliard $ en flux de trésorerie.

«Notre performance du troisième trimestre continue de refléter la résilience de notre entreprise ainsi que l’efficacité de notre stratégie et de notre équipe de direction, a indiqué par voie de communiqué George Schindler, président et chef de la direction. Nos solides flux de trésorerie au cours du trimestre sont attribuables à la qualité de nos relations avec nos clients et à notre excellence opérationnelle.»