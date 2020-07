Les Raptors insatisfaits

Les joueurs des Raptors de Toronto veulent apporter des correctifs à leur jeu d’ensemble d’ici leur rentrée officielle prévue samedi, car les erreurs commises lors du dernier match préparatoire risquent de coûter cher.

La formation ontarienne a offert une performance mitigée dans une défaite de 117 à 106 aux mains des Suns de Phoenix, mardi soir. Si elle espère vaincre LeBron James et les Lakers de Los Angeles en fin de semaine, elle devra resserrer sa défensive. Au cours des trois premiers quarts de son affrontement hors-concours final, elle a totalisé 18 revirements. Pascal Siakam, Fred VanVleet, Kyle Lowry, Ogugua Anunoby et Norm Powell en ont d’ailleurs commis trois chacun. Voilà le genre de recette qu’il faut à tout prix oublier.

«C’est une combinaison où nous ne sommes pas très engagés et énergiques pendant que l’adversaire joue vraiment bien, a déclaré l’entraîneur-chef Nick Nurse au quotidien "Toronto Sun". Écoutez, on n’a pas montré de grandes choses [...] et cela a paru dans la transition en défense, les tirs au panier et les assignations manquées. Mais tout ça deviendra insignifiant si on parvient à effacer le tout rapidement. Souhaitons qu’on aura l’attention des joueurs durant les prochains jours d’entraînement, ce qui arrivera, j’en suis certain. Nous réglerons le nécessaire et nous verrons la suite, samedi.»

Les matchs importants s’en viennent

Pour les Raptors, il importe ainsi de se concentrer sur la reprise de la saison régulière. Lorsque le calendrier régulier a été interrompu le 11 mars, ils présentaient le deuxième meilleur dossier (46-18) de l’Association de l’Est. Pour continuer sur la même voie, il faut chercher à retenir le positif de chaque performance et ne pas s’apitoyer sur son sort après des mauvaises soirées.

«Nous allons nous parler afin de voir comment on peut s’améliorer, mais on va prendre ce dernier résultat et regarder vers l’avant, a affirmé Powell. Samedi, ce sera pour de vrai, donc on ne doit pas se préoccuper de cette dernière partie. Nous allons apprendre cette leçon le mieux possible pour devenir meilleurs, être en bonne position au classement et nous préparer pour les séries.»

- Depuis le 20 juillet, aucun nouveau joueur de la NBA n’a été déclaré positif à la COVID-19 sur un total de 344 tests effectués à Orlando.