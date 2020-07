Mélanie Léonard a hâte de faire de la musique

La chef Mélanie Léonard renouera avec sa baguette samedi lorsqu’elle dirigera les Violons du Roy lors d’un concert hommage au compositeur italien Astor Piazzolla.

Une prestation qui s’inscrit à l’intérieur d’un festival numérique de quatre prestations mettant en vedette l’ensemble québécois et l’Orchestre symphonique de Québec, diffusés sur leurs pages Facebook respectives et sur YouTube.

« Le dernier concert que j’ai dirigé était le 4 mars avec les Violons du Roy. Je suis fébrile et je ressens de la joie. J’ai hâte de faire de la musique », a-t-elle lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Photo d'archives

Nicolas Ellis, chef et directeur de l’Orchestre de l’Agora, dirigera l’OSQ une deuxième fois après un premier concert virtuel présenté le 17 juillet.

Il sera aux commandes d’un programme, vendredi à 19 h 30, soulignant le 250e anniversaire de naissance de Beethoven, avec l’Ouverture Leonore III de l’opéra Fidelio et la Symphonie numéro 6.

« Les concerts en mode distanciation demandent plus de concentration, d’écoute et d’énergie. Mes gestes doivent être plus clairs afin de rejoindre les musiciens qui sont plus loin », a-t-il fait remarquer.

Hommage

Mélanie Léonard dirigera, samedi, à 19 h 30, un hommage à Piazzolla, avec des œuvres du compositeur italien, une suite composée par Denis Plante et la pièce Last Round du compositeur argentin Osvaldo Golijov.

« Last Round est une sorte d’hommage à Piazzolla qui met en vedette deux quatuors à cordes qui s’affrontent et qui sont séparés, au milieu, par un contrebassiste. C’est très virtuose et très rythmé », a-t-elle indiqué.