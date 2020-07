Réaménagement surprise d’une artère montréalaise

Les commerçants de la rue Notre-Dame Ouest, dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, ont eu la surprise d’apprendre, vendredi dernier, que des travaux de réaménagement commenceraient cette semaine.

«Avant vendredi passé, on n’était pas au courant de ça. On a reçu une lettre qui a expliqué qu’ils vont fermer la rue», explique Evan Hughes, du magasin d’ameublement Beige.

Selon les commerçants rencontrés par TVA Nouvelles, mercredi, les consultations ont été pratiquement inexistantes. L’arrondissement du Sud-Ouest et la SDC Les quartiers du canal démentent cependant cette affirmation.

«Dès le 15 mai, c’était clair que l’intention était de faire une VAS (Voie active sécuritaire) ici et depuis, on a quand même eu des communications par rapport à Facebook, etc. Mais en gros, la SDC a quand même communiqué et on a travaillé avec eux», soutient le maire suppléant de l’arrondissement, Alain Vaillancourt.

Mercredi après-midi, des ouvriers procédaient à l’installation de balises sur la rue Notre-Dame Ouest, dans le secteur de la Petite-Bourgogne. Ainsi, l’espace réservé à la circulation automobile est réduit tandis que celui pour les terrasses et les piétons sera quant à lui augmenté.

Une nouvelle qui réjouit tout de même certains commerçants.

«Pour les livraisons, pour tout ça, ça nous complique un petit peu, mais oui, c’est sûr que si ça agrandit notre surface pour installer plus de gens, ça va nous favoriser», admet Stéphanie Larin de la Pizzeria Geppetto.

Une vingtaine de places de stationnement ont soudainement disparu, ce qui déplaît à de nombreux commerçants.

«Il y a 25 places qui disparaissent. Si on l’avait su plus tôt, on aurait pu trouver une solution», dénonce Toby Lyle du Pub Burgundy Lion.

Le maire suppléant est cependant d’avis que le projet sera bénéfique pour les commerçants.

«On pense que ça vaut la peine d’essayer. On pense que les commerçants ont besoin d’une vigueur commerciale. On pense qu’il faut tout mettre en place pour attirer la clientèle. Si on n’essaie pas, on ne donne pas la chance aux commerces de croître pendant la crise», dit Alain Vaillancourt.