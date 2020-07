Un retour à la normale me fait peur

Je n’ai jamais été du genre « toucheuse » pour employer un terme inexact mais que tout le monde va comprendre. J’ai toujours aimé garder une certaine distance avec les gens. À part la poignée de main officielle, je n’ai jamais aimé les accolades, même pas les becs sur les joues.

Vous allez peut-être penser que je manque de chaleur humaine, mais je vous rassure, je suis et j’ai toujours été une personne affable et aimable, même si j’ai toujours préféré garder une certaine distance avec les gens. J’ai été élevé comme ça par mes parents et je leur en sais gré. Pas besoin de vous dire que les méthodes de distanciation ne me déplaisent aucunement. Je préférerais même qu’elles ne disparaissent jamais de nos vies. Mais je rêve certainement en couleur.

Une personne autonome

Autonome certes mais un peu froide peut-être ? Je lisais dernièrement que « Le toucher est un langage en soi. La distanciation physique nous prive donc d’une partie de notre langage. » Comptez-vous chanceuse de pouvoir vous en priver sans en ressentir le manque, car vous faites partie de ceux et celles qui ne vivront pas le backlash de la crise que nous venons de traverser.