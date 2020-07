16 masques aussi jolis que pratiques pour toutes vos sorties

Avec le port du masque rendu obligatoire dans les endroits publics fermés ou partiellement couverts, vous aimerez avoir quelques exemplaires de couvre-visages réutilisables à portée de la main.

À la recherche du meilleur masque? Voici 16 couvre-visages qui peuvent être portés et lavés à plusieurs reprises. Commandez-les dès aujourd’hui en ligne et recevez-les directement à votre porte. De quoi faciliter le magasinage, pas vrai ?



1. Masque naturel pour le visage

Fait de tissus naturels comme le lin, le coton et le jersey de coton, ce masque profilé s’étend facilement depuis le pont du nez jusque sous le menton. Disponible en plusieurs couleurs.

Offert en ligne à 16,75$ sur Etsy.



2. Masque de visage en coton - collection abeilles

Tombez sous le charme de ce motif unique de fleurs et d’abeilles. Fabriqué au Canada, ce masque s’adapte bien au nez et au menton de manière à ne pas embuer les verres de lunettes.

Procurez-le-vous directement sur Etsy pour 20$.



3. Masque réutilisable avec poche à filtre

Ce masque facial possède une poche dans laquelle insérer un filtre. Lavable à la machine, il peut être porté et reporté sans soucis. Sa taille standard convient à la plupart des adultes.

Disponible sur Etsy pour 14,90$.



4. Masque 100% coton, pour enfants et adultes

Fait de deux couches de coton et d’une pochette pour insérer un filtre, ce masque offert en quatre tailles convient autant aux enfants (tailles très petite et petite recommandées) qu’aux adultes (tailles petite à grande).

Trouvez-le directement sur Etsy à 14,99$.



5. Masque facial pour enfants en bas âge

Ce masque avec poche à filtre est fabriqué au Canada avec du coton 100% biologique. Les petits craqueront pour les neuf motifs différents, tous plus mignons les uns que les autres.

Commandez-le sur Etsy, pour 12$.



6. Masques de visage, trois couches

Ce masque fait de coton à l’intérieur et à l’extérieur est doublé d’un tissu en flanelle. Offert en plusieurs modèles et en différentes tailles pour adultes, il est lavable et réutilisable.

Offert en ligne à 10$, sur Etsy.



7. Masque en tissu réutilisable unisexe

Ce masque unisexe est fabriqué à Vancouver avec du tissu de bambou et de coton. Sa poche intérieure permet d’insérer un filtre. Vendus aux particuliers, ces masques peuvent aussi être livrés en grande quantité dans les entreprises.

Disponible sur Etsy à 8,99$.



8. Masque en tissu uni

Ce masque en coton est fabriqué à Montréal et offert en quatre couleurs estivales. À attacher derrière la tête pour un bon ajustement, ce masque est proposé en taille unique.

Commandez-le en ligne sur Simons.ca pour 15$.



9. Masque en tissu fleurs parfumées

Ce masque en jersey (mélange de rayonne et de nylon) est doublé d’un tissu fait de coton et de polyester. Fabriqué au Canada, il est proposé en deux nuances fleuries et offert en taille unique.

Trouvez-le en ligne sur Simons.ca pour 15$.



10. Masque en tissu message typographique

Voici un masque qui en dit long : tombez sous le charme de ses messages typographiés. Offert en taille unique, ce masque est fait d’un tissu de pur coton, à double épaisseur.

Offert en ligne sur Simons.ca à 19$.



11. Ensemble de 5 masques en tissu

Faites votre provision de masques en un seul achat grâce à cet ensemble de masques unis, de couleurs variées. Faits de coton biologique et de polyester recyclé, ces masques sont signés Ethica.

Procurez-le-vous en ligne sur Simons.ca pour 60$.



12. Masque Flore is lava

Ce masque dessiné par Poches & Fils propose un motif fleuri parfait pour l’été. Fait au Québec, il est assemblé avec un tissage de polyester et une doublure de coton mélangé à du polyester.

Disponible en ligne sur Simons.ca à 20$.



13. Ensemble de 5 masques en tissu antibactérien

Cet ensemble propose cinq masques identiques faits de pur coton aux propriétés antibactériennes et d’une doublure de pur coton. Disponible en taille unique, en noir ou en marine.

Commandez-le en ligne sur Simons.ca pour 50$.



14. Masque Soleil levant

Choisissez le motif qui vous plait le plus parmi une vaste sélection d’imprimés aussi jolis qu’amusants. Conçu avec un système de filtre remplaçable, le masque Soleil levant offre un look estival grâce à ses larges rayures colorées.

Trouvez-le sur Vistaprint pour 25$.



15. Masque Coeurs pour enfants

Les jeunes aimeront aussi avoir l’embarras du choix pour le motif de leur masque. L’imprimé Coeurs leur permettra d’exprimer leur personnalité tout en couvrant leur visage.

Commandez-le sur Vistaprint pour 18$.

16. Lot de deux masques réutilisables

Ces masques faits d'une double couche de tissu 100% coton s'ajustent bien aux oreilles et sous le menton. Une pochette intérieure permet d'y insérer un filtre. Ils sont proposés en lot de deux masques de couleurs assorties.

Offert en ligne chez Frank And Oak pour 24$.



Pour encore plus de choix de masques à acheter en ligne, visitez les sites Etsy, Simons, Vistaprint et Frank and Oak. Bon magasinage !