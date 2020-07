Comment forcer mon chum à ménager son argent ?

La pandémie qui a causé notre arrêt de travail, à mon chum et moi, m’a donné bien des maux de tête, en me mettant sous les yeux le gouffre financier dans lequel il pataugeait depuis quelque temps. Une chance qu’on a pu bénéficier de la PCU, sinon je ne sais pas comment on s’en serait sortis.

On est ensemble depuis sept ans, lui et moi, et on a un petit garçon de deux ans. Comme il gagne un plus gros salaire que moi, ça a toujours été lui qui gérait nos finances à partir de notre compte conjoint. Je trouvais qu’il dépensait toujours beaucoup, même sans compter, mais je ne demandais jamais de vérifier où on en était, jusqu’à ce qu’on soit pris à la gorge sans pouvoir payer notre loyer du mois de mai. Là, je l’ai forcé à ouvrir les livres.

Il veut bien que je reprenne les choses en main, car il se rend compte qu’on fonce droit dans le mur si on continue comme ça. Mais ça risque de ne pas être simple, vu que je ne sais pas par quel bout commencer.

Une fille démunie

Vous allez commencer par faire un budget. Sur internet, il en existe de nombreux modèles simples à appliquer. Avoir sous les yeux le portrait de ses dépenses permet d’éliminer celles qui ne sont ni essentielles ni nécessaires. Vous allez ouvrir chacun un compte personnel et ne déposer dans le compte conjoint que ce qui est nécessaire à vos dépenses familiales (loyer, nourriture, loisirs et entretien domestique), et cela, au prorata de vos salaires, en y ajoutant un montant pour éponger peu à peu vos dettes actuelles. Chacun sera responsable de son compte personnel pour acheter ses vêtements et payer ses loisirs personnels. Si vous souhaitez être guidée de plus près dans cette opération, vous pourriez vous adresser à l’ACEF (Association coopérative d’économie familiale) de votre coin.