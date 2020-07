Concert virtuel: Yannick Nézet-Séguin au piano du Domaine Forget

Le Domaine Forget conclura sa série Les Concerts Évasion, dimanche, avec un programme romantique qui mettra en vedette Yannick Nézet-Séguin au piano.

Le chef et directeur musical de l’Orchestre Métropolitain sera accompagné par les violonistes Yukari Cousineau et Kerson Leong, l’altiste Pierre Tourville et le violoncelliste Vincent Bergeron.

Ce rendez-vous musical d’une durée de 90 minutes, présenté à 17 h, a été enregistré à la salle de concert du Domaine Forget et à l’église de Saint-Irénée dans Charlevoix.

Le concert sera accessible à l’adresse domaineforget.com/concertsevasion. Le lien sera activé quelques minutes avant le début du spectacle.