COVID-19 : Priorité aux déplacements internationaux essentiels, recommande l’OMS

Les déplacements internationaux doivent prioritairement concerner les urgences humanitaires, les personnels indispensables et les rapatriements, a recommandé jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que les personnes à risque et vulnérables devraient éviter de voyager.

« La levée des restrictions sur les voyages devrait être basée sur une évaluation approfondie du risque, prenant en compte la situation épidémiologique et le contexte locaux », indique l’OMS dans ses recommandations actualisées.

« L’OMS recommande que la priorité soit donnée aux voyages essentiels d’urgence », indique l’organisation dans ses recommandations.

« Les voyageurs malades et les personnes à risque, dont les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, doivent reporter ou éviter de voyager depuis et vers des zones de transmission » du virus, ajoute l’organisation.

« Il n’y a pas de risque zéro en ce qui concerne l’importation potentielle de cas (de Covid-19) dans un contexte de voyage international », souligne l’OMS.

« Lorsque le pays de départ et celui d’arrivée ont le même taux de transmission du virus, il n’y a pas de risque substantiel », mais « lorsque le pays de départ a un taux de transmission plus élevé que celui d’arrivée, le risque est plus élevé », écrit l’OMS.

L’institution souligne l’importance pour les points d’entrée (ports, aéroports, frontières terrestres) de disposer de « capacités sanitaires appropriées pour tester, isoler les cas, et mettre leurs contacts en quarantaine ».

Elle recommande aux voyageurs de maintenir la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque selon la situation, ainsi que des mesures de contrôle au départ et à l’arrivée.

En début de semaine, l’OMS a estimé que maintenir les frontières fermées ne constituait pas une stratégie « viable » pour lutter contre le coronavirus, tout en reconnaissant la difficulté d’avoir une stratégie globale à l’échelle internationale.

De nombreux pays dans le monde ferment leurs frontières à des ressortissants venant de zones à risques ou imposent des quarantaines et des tests, mais sans stratégie concertée.