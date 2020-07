DavidsTea ferme pour de bon 82 magasins au Canada

En difficultés financières, les Thés DavidsTea ne rouvriront que 18 magasins, tandis que 82 autres au pays seront fermés.

L’entreprise montréalaise a affirmé par communiqué qu’elle compte se concentrer sur les ventes sur son site web, ainsi que dans les supermarchés et les pharmacies du Canada.

Elle a précisé que la réouverture des 18 établissements d’ici la fin août se fera avec des baux plus favorables. Ces commerces, fermés depuis mars en raison de la COVID-19, sont tous situés dans des centres commerciaux importants. Il y en a sept au Québec, cinq en Ontario, tandis que les autres se trouvent en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick.

«Nous croyons qu'un groupe sélectionné de nos magasins les plus performants, complétant notre modèle commercial en ligne et de gros en pleine croissance et soutenu par une organisation entrepreneuriale, permettra à DavidsTea de sortir du processus de restructuration de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en tant qu'organisation plus solide et plus résiliente», a déclaré Herschel Segal, fondateur et président du conseil et chef de la direction intérimaire de DavidsTea.

La compagnie avait déjà annoncé le 9 juillet dernier la fermeture de l'ensemble de ses 42 magasins aux États-Unis. Elle avait déclaré la veille qu’elle se plaçait à l’abri de ses créanciers.