Dépistage à géométrie variable

Cette probable deuxième vague de la COVID-19, on la sent venir. Encore plus dans la région métropolitaine, l’épicentre entêté du virus au Canada.

Chez les plus jeunes, les cas sont en hausse. La contagion communautaire n’est pas une fiction.

Au travail, dans leur famille et leur entourage, les moins de 35 ans, asymptomatiques ou non, deviennent ainsi des vecteurs potentiels de contagion auprès de nombreuses personnes dont la santé est moins robuste.

Les causes sont connues : déconfinement élargi, bars ouverts, insouciance, soleil, partys privés, etc. La rentrée s’annonce d’autant plus risquée.

Géographie variable

Le dépistage et le traçage deviennent d’autant plus cruciaux. Or, à Montréal, l’offre de services de cliniques de dépistage sans rendez-vous est à géométrie et géographie variables.

Sur l’immense territoire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, il n’en existe en effet qu’une – celle de l’Hôtel-Dieu –, très achalandée par conséquent.

À lui seul, ce CIUSSS couvre pourtant 46 km carrés au centre même de l’île. Son périmètre comprend une population frôlant les 300 000 personnes de même que de nombreux bars.

À l’opposé, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal compte trois cliniques de dépistage sans rendez-vous. Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, six. Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, quatre. Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, cinq. Certaines sont à dates variables.

Une clinique sur 20 ?

En date d’hier, sur le site web de Santé Montréal, la métropole, en ajoutant celle du CUSM, compte donc 20 cliniques de dépistage sans rendez-vous.

De ces 20 cliniques, la population du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, même si elle est légèrement moins nombreuse que celle des autres CIUSSS, n’a pourtant droit qu’à une seule.

La deuxième vague et la rentrée s’approchant, ces Montréalais ne doivent-ils pas, eux aussi, avoir accès à un plus grand nombre de lieux où ils peuvent se faire dépister sans rendez-vous ? Il en va de leur santé et de leur sécurité.