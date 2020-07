LACOURSIÈRE, Sr Madeleine

smnda



À Montréal, le 28 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, dans la 71e année de sa vie religieuse, est décédée Sr Madeleine Lacoursière, Soeur Missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Elle était la dernière de sa famille.Outre ses consoeurs religieuses, elle laisse dans le deuil des neveux et nièces ainsi que des petits-neveux et petites-nièces, et de nombreux amies/amis et connaisance.