COVID-19: Geneviève Guilbault fait appel aux influenceurs pour conscientiser les jeunes

Alors que les nouveaux cas continuent de se multiplier chez les 15 à 34 ans, la vice-première ministre Geneviève Guilbault fait appel aux influenceurs du web pour conscientiser les jeunes aux risques que représente la COVID-19.

«Ce que j’aimerais, c’est [...] que les influenceurs, que ce soit sur YouTube, Instagram et autres, embarquent dans le mouvement et essaient de faire passer le message eux aussi», a indiqué Mme Guilbault, lors d’une conférence de presse sur un autre sujet, jeudi.

Selon la ministre de la Sécurité publique, les influenceurs disposent d’un pouvoir important auprès des jeunes, qui ne suivent pas toujours les points de presse des autorités.

La ministre en a d’ailleurs profité pour inviter ces vedettes du web à la prudence.

«Les influenceurs, ceux que je vois sur Instagram qui ont beaucoup d’abonnés, faites attention, a-t-elle signalé. Quand tu fais des stories et que toi-même, tu es collé sur tes amis, et qu’il y a l’air d’avoir beaucoup d’amis chez toi, ça n’envoie pas un bon message.»

En parallèle, le gouvernement travaille actuellement sur une nouvelle campagne de communication qui visera à rejoindre les jeunes à travers les réseaux sociaux, a fait savoir Mme Guilbault.

Tendance inquiétante à Québec

En début de la semaine, la vice-première ministre s'est inquiétée de la multiplication d'éclosions découlant de partys privés chez les 15 à 34 ans.

Ces derniers représentent désormais la majorité des nouveaux cas de COVID-19 à travers la province.

Dans la région de la Capitale-Nationale, dont Mme Guilbault est la ministre responsable, le nombre de cas dans cette catégorie d’âge a augmenté de 40 % depuis le déconfinement.

«Pour la première fois (depuis le début de la pandémie), dans la Capitale-Nationale, le nombre de cas chez les jeunes dépasse celui des personnes âgées», a rapporté la porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Annie Ouellet.

Parmi les 84 cas actifs dans la région, «46 % sont des jeunes et 31 % sont des personnes âgées», a-t-elle rapporté.

Ultimement, la vice-première ministre espère qu’un maximum de jeunes prendront conscience des risques que représente la COVID-19 pour leur santé et celle des autres.

«Ils peuvent très bien [...] se retrouver en centre hospitalier, a rappelé Mme Guilbault. Puis contaminer une personne vulnérable, qui elle va peut-être en souffrir énormément puis en mourir. Ça, ce n’est pas agréable non plus d’avoir ça sur la conscience.»

- Avec la collaboration de Dominique Lelièvre et TVA Nouvelles