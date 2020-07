La Commission des droits dénonce les «effets pervers» du programme de travailleurs étrangers

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) dénonce les « effets pervers» du programme de travailleurs agricoles étrangers sur nos fermes.

• À lire aussi: Des ouvriers agricoles étrangers infectés à leur arrivée au Québec

• À lire aussi: Fermiers accusés d’abuser des travailleurs

« Nous vivons présentement les effets pervers des conditions du programme des travailleurs étrangers temporaires, dont les permis de travail fermé et la grande difficulté de changer d’employeur» a dénoncé Philippe-André Tessier, président de la Commission par communiqué.

Mi-juillet, Le Journal rapportait les témoignages d’un organisme de défense, qui accusaient certains fermiers de leur facturer des frais d’hôtel et de repas déjà remboursables par Ottawa.

Cas inquiétants

Selon la Commission, les cas rapportés de travailleurs contraints de rester sur la ferme ou dans le logement en dehors de leurs heures de travail en raison de la COVID-19 sont inquiétants.

«Les travailleuses et travailleurs qui vivent une situation d’abus ont énormément de difficulté à exercer leurs recours en raison des risques d’être retournés dans leur pays d’origine par leur employeur », a poursuivi M. Tessier de la Commission.

L'organisme souligne que les travailleurs étrangers temporaires ont droit à l’égalité et le droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.

«Ces personnes font partie du tissu social et contribuent à la vie économique du Québec», a résumé la Commission.