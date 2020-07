«La COVID-19 n’est pas éradiquée» - Dre Tam

Le Québec reste toujours le meneur au pays en étant la province avec le plus de nouveaux cas de COVID-19, une maladie qui reste dangereuse, selon les autorités de santé publique.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19: Le nombre de patients aux soins intensifs double au Québec

Au total, 115 619 personnes ont été infectées de la COVID-19 d’un océan à l’autre au Canada depuis le début de la crise sanitaire, dont 8923 qui ont malheureusement perdu leur bataille contre la maladie.

Jeudi en début d’après-midi, un peu plus de 200 personnes avaient été déclarées positives au nouveau coronavirus, dont 122 au Québec et moins d’une centaine en Ontario (89). Le Québec demeure le principal foyer au pays avec 59 131 cas et 5673 décès, dont un annoncé jeudi.

Dans la province voisine, les autorités ontariennes indiquent qu’il y a eu 39 075 personnes atteintes de la COVID-19 et 2772 pertes de vie depuis le début de la pandémie. Jeudi, la province a confirmé 89 nouveaux cas et trois pertes de vies additionnelles.

Rappelons que les deux provinces ont augmenté la cadence des dépistages depuis plusieurs semaines (plus de 27 000 tests en Ontario et plus de 17 000 au Québec).

Au cours de la dernière semaine, 40 665 personnes en moyenne ont passé un test de dépistage chaque jour au Canada. À ce jour, 3 946 565 personnes ont pu être testées dans les laboratoires du Canada.

Retour en classe en Ontario

Après le Québec et la Colombie-Britannique qui ont annoncé mercredi que la plupart des élèves retourneront à temps plein en classe, en septembre, l’Ontario a aussi indiqué mercredi que les élèves de la maternelle à la 8e année retourneront en classe cinq jours par semaine.

Le port du masque sera obligatoire dès la 4e année, mais recommandé pour les autres (maternelle à la 3e année).

Jeudi, les autorités fédérales de la santé publique ont réitéré leur appel à la prudence. «Bien que le Canada ait réussi à aplatir la courbe et à avoir un certain contrôle sur l’épidémie, nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts», a soutenu encore jeudi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

En l’occurrence, a-t-elle noté, sur les quelque 115 000 cas comptabilisés officiellement au pays, 87 % sont rétablies.

«La COVID-19 n’est pas éradiquée, et le virus continue de se propager dans de nombreuses régions du monde, a souligné la Dre Tam. Tant que le virus n’est pas maîtrisé partout, la vie ne pourra pas revenir à la normale où que ce soit.»

La situation au Canada:

Québec: 59 131 cas (5673)

Ontario: 38 986 cas (2772 décès)

Alberta: 10 603 cas (190 décès)

Colombie-Britannique: 3562 cas (194 décès)

Saskatchewan: 1268 cas (17 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (64 décès)

Manitoba: 409 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 266 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 14 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 115 619 cas (8923 décès)