Markstrom et les Canucks : le dialogue reprendra

Les Canucks de Vancouver et le gardien Jacob Markstrom, admissible au statut de joueur autonome sans compensation, reprendra leurs négociations contractuelles au terme des séries éliminatoires, a mentionné le directeur général Jim Benning, mercredi.

Markstrom a bien fait devant le filet en 2019-2020 en vertu d’un dossier de 23-16-4, d’une moyenne de buts alloués de 2,75 et d’un taux d’efficacité de ,918. L’organisation de la Colombie-Britannique devra régler la situation d’ici l’ouverture du marché de l’autonomie dans la Ligue nationale, soit au début octobre. Le Suédois termine une entente de trois ans et de 11 millions $.

«J’ai une bonne relation avec Jacob et vous savez qu’on s’est encore parlé hier [mardi], a déclaré le DG au réseau Sportsnet, par le biais de propos diffusés sur le site officiel de la ligue. Nous allons trouver une solution pour lui, mais nous avons tous deux décidé d’attendre la fin des éliminatoires. On va s’asseoir avec son agent Pat Morris pour régler cela. Nous souhaitons le garder avec l’équipe. Il a été notre meilleur gardien au cours des récentes années et un morceau important de notre club.»

L’Européen de 30 ans tentera d’aider les Canucks à vaincre le Wild du Minnesota en ronde de qualification. Au cours d’un duel préparatoire, mercredi, il a stoppé 30 tirs dans un revers de 4 à 1 aux mains des Jets de Winnipeg.